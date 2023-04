Pd, come gode Berlusconi! Rumors sulla Chinnici

27 aprile 2023 a

Lei per ora non conferma né smentisce, ma il tam tam è partito sull’asse Roma-Palermo-Bruxelles. Lei è Caterina Chinnici, eurodeputata del Partito democratico, già candidata per i dem alla presidenza della Regione Sicilia. Un cognome di peso: è figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983, un simbolo della lotta alla legalità e al malaffare, indissolubilmente legato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E dunque lei, 68enne figlia del magistrato del pool antimafia di Palermo, a sua volta entrata in magistratura giovanissima, sarebbe in procinto di aderire a Forza Italia.

I fedelissimi del Cavaliere danno la cosa per fatta, la notizia è stata data sull’edizione on line del Foglio e forse oggise ne saprà qualcosa in più. Ma sarebbe l’ennesima fuga importante dal partito di Elly Schlein e un esponente in più per Fi, membro del Partito popolare europeo, dopo l’arrivo dal Movimento Cinquestelle del frontman grillino in Sicilia, Giancarlo Cancelleri. C’è un collegamento tra le due new entry azzurre? L’operazione, pare di capire, è quella di un rafforzamento del Ppe in vista delle elezioni europee del prossimo anno dove il fronte liberale-conservatore potrebbe avere la meglio sul Pse che attualmente ha la maggioranza all’Europarlamento.

Se, però, consideriamo l’addio della Chinnici al Pd legato a quello del senatore Enrico Borghi, fresco arrivo in Italia Viva, c’è da pensare che i movimenti del fronte “centrista” sono più ampi. Il Pd, tuttavia, è caduto dalle nuvole e sulla fuga della Chinnici si è limitato a dire: «Non sappiamo nulla di Caterina verso Fi, ma risulterebbe alquanto stupefacente.