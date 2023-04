Coffee Break, Casasco sul patto di stabilità: "Ci deve essere flessibilità"

27 aprile 2023 a

a

a

Parlando del nuovo patto di stabilità discusso in Europa, Andrea Pancani a Coffee Break a Maurizio Casasco di Forza Italia ha chiesto: "Un governo sovranista, o comunque nato sulla base di questo ragionamento, che tipo di battaglie intende fare in Europa dal punto di vista economico?". "Intanto il governo non è sovranista, ma è di centrodestra - ha precisato il deputato azzurro -. Ne fa parte anche Forza Italia che in Europa aderisce al Ppe, lo stesso partito di cui fanno parte Ursula von der Leyen e Roberta Metsola. Dunque FI svolge un ruolo fondamentale e centrista nel rapporto con l'Europa all'interno di un governo ben governato dalla presidente della Meloni che sa quello che deve fare".

Tornando al patto di stabilità, poi, Casasco ha spiegato: "Ci devono essere alcuni parametri flessibili che permettano all'Italia di discutere di quelli che sono i suoi investimenti. Mettere a terra un investimento che era stato fatto con 124 miliardi di debito deve esser fatto nel miglior modo e nell'interesse del Paese".