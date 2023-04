Sondaggio, il "suicidio" Calenda-Renzi? Ecco dove vanno i loro voti

27 aprile 2023 a

La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per Agi presenta un solo grande cambiamento rispetto alla precedente rilevazione e riguarda il Pd. Sebbene con l’elezione di Elly Schlein si faccia un gran parlare di un riposizionamento a sinistra, il dato sorprendente è che in questo momento i dem stiano prendendo voti a piene mani dal serbatoio del centro.

Insomma, la nuova segretaria del Pd può ringraziare i kamikaze che rispondono ai nomi di Carlo Calenda e Matteo Renzi per il nuovo “boost” di consensi. Il Pd è infatti rilevato al 20,5% (+0,8 rispetto allo scorso sondaggio), alle spalle soltanto di Fratelli d’Italia, che è sempre il primo partito nazionale con il 28,7% (+0,1). Stabili il Movimento 5 Stelle (15,9%, +0,1), la Lega (8,9%, -0,1) e Forza Italia (7,2%, -0,1). Veniamo invece al terzo polo, che da quando si è disgregato ha perso consensi.

Prima che tutto finisse la coalizione centrista era data al 7,3%, alla pari del partito di Silvio Berlusconi. Adesso invece è tutto cambiato, e in peggio: Azione è dato al 4,1%, mentre Italia Viva al 2,4%. In totale valgono il 6,6%, hanno quindi smarrito quasi un punto. A beneficiarne è quindi il Pd, che ha raccolto i consensi persi dall’ormai ex terzo polo e si è avvicinato ulteriormente a Fdi.