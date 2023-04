Silvio Berlusconi, bandiere comuniste davanti a casa: la foto mai vista prima

28 aprile 2023 a

a

a

Da ragazzo, prima di diventare un imprenditore di successo, Silvio Berlusconi viveva nel quartiere Isola, in via Volturno, che tra gli anni ’30 e’50 era un quartiere operaio di Milano, cuore del Partito comunista cittadino, e oggi è una delle zone più richieste e con valori immobiliari tra i più elevati di tutta la città. Le foto dell'appartamento giovanile del leader di Forza Italia sono state pubblicate dal settimanale Oggi.

La casa del futuro fondatore del partito azzurro, ironia della sorta, si affacciava proprio sulle bandiere rosse della storica sede del Pci. L’arredo, ovviamente, era diverso da quello della foto. Il Cav è tornato in via Volturno solo una volta, nel 2016 dopo l’intervento al cuore. Nella casa, Berlusconi viveva con mamma Rosa, figura a cui è sempre stato legato in modo viscerale.

Sempre Oggi, contestualmente alla pubblicazione delle immagini della prima casa di Berlusconi, ha ripubblicato anche gli scatti della suite in cui è ricoverato al San Raffaele di Milano, un'ampia, luminosa ed esclusiva stanza in cui il Cavaliere sta ricevendo tutte le cure del caso. Ricoverato dallo scorso 5 aprile ma fuori ormai da giorni dalla terapia intensiva, secondo quanto trapela Silvio Berlusconi non vedrebbe l'ora di uscire dall'ospedale e riprendere il suo impegno politico, magari sin dai primi giorni di maggio, quando si terrà la convention di Forza Italia. L'obiettivo del Cavaliere sarebbe almeno quello di apparire con un video. Insomma, l'ex premier non molla né arretra di un centimetro: il suo recupero procede in modo positivo e graduale.