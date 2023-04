Giorgia Meloni a Londra: "Contate sempre su di me", la sfida del premier

28 aprile 2023 a

"E' una nuova fase nelle nostre relazioni e abbiamo firmato un memorandum d'intesa che lo conferma": Giorgia Meloni lo ha detto nel corso di un incontro all'ambasciata d'Italia a Londra a proposito di cooperazione nel settore agroalimentare, riferendosi al suo omologo, il premier inglese Rishi Sunak. Poi ha aggiunto: "C'è ancora un potenziale non sfruttato da sfruttare".

"Voi potete sempre contare su di me. Rimbocchiamoci le maniche", ha proseguito la presidente del Consiglio. E ancora: "Il Regno Unito è un partner chiave per l'Italia in una serie di settori trasversali per la cooperazione economica e industriale: dall'energia alla sostenibilità ambientale e all'innovazione. Emblematico è il lavoro svolto oggi dalle nostre rispettive imprese nel settore agroalimentare, che tradizionalmente è uno dei punti di forza del nostro rapporto bilaterale. Eppure, entrambe le nazioni sono consapevoli che c'è un potenziale inespresso che possiamo ancora sfruttare visto lo straordinario lavoro svolto dalle nostre associazioni di categoria che hanno sostenuto il Ministero delle Politiche Agricole negli incontri di oggi".

Poi i ringraziamenti: "Ringrazio anche l'Istituto per il Commercio Estero guidato dal Presidente Zoppas per il prezioso lavoro svolto ogni giorno". E infine: "L'agroalimentare italiano è un'alta qualità che il mio governo sta fortemente tutelando e promuovendo sui mercati internazionali. Produzioni di qualità e valori che si identificano nelle tradizioni, nei metodi e nei territori della nostra nazione. Tutti elementi che fanno dei prodotti agroalimentari 'Made in Italy' un asset strategico della nostra economia e un elemento chiave del nostro know-how a livello internazionale".