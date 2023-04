Elly Schlein, rivolta nel Pd: "Ma chi paga la personal shopper?"

29 aprile 2023 a

a

a

Continua a tenere banco l’esperta di armocromia nonché personal shopper di Elly Schlein. All’improvviso Enrica Chicchio è diventata famosa, con l’opinione pubblica che si è divisa e ha alimentato una grossa polemica, anche all’interno del Pd. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nelle chat dem c’è addirittura chi si sta facendo la seguente domanda: “Vorrei sapere chi la paga, lei o il partito?”.

Ecco la "personal shopper" da 300 euro l'ora della Schlein: foto pazzesche | Guarda

Sicuramente la paga la Schlein di tasca sua, ma già il fatto che circolino dubbi del genere restituisce il clima tutt’altro che sereno che si respira nel partito. Anche sull’intervista esclusiva rilasciata a Vogue ci sono state parecchie critiche nelle chat dem. “Che poi l’ha rilasciata il 25 aprile, la festa della Liberazione… non ho proprio parole. Forse sono sbagliato io”, scrive un esponente del Pd. E ancora: “Ecco perché non ha detto niente alla manifestazione, aveva l’esclusiva…”. Insomma, le interviste mirate della Schlein - accompagnate all’inconsistenza delle dichiarazioni politiche - non stanno facendo il pieno di consensi all’interno del partito.

"Chiedo 300 euro l'ora più Iva. Ma a Elly...": shopping, Schlein sconcertante

Come sottolinea il Corriere della Sera, la mossa della segretaria che più ha spiazzato il partito è legata all’esperta di armocromia, che pare prenda per il suo lavoro tra i 150 e i 300 euro l’ora. “Che poi si veste malissimo”, si legge nelle chat dem: evidentemente c’è chi non ha gradito il passaggio dall’eskimo al trench sartoriale…