Elly Schlein, ecco la personal shopper da 300 euro l'ora: foto pazzesche

Enrica Chicchio è l’esperta in armocromia, nonché la personal shopper di Elly Schlein. Insomma, si occupa di vestiti, colori, abbinamenti e make-up per conto della segretaria del Pd, che ha un po’ cambiato immagine da quando è stata scelta per questo ruolo politico di primo piano. “Elly non ha un look da centro sociale - ha dichiarato l’esperta a Vogue - abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale”.

“Sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati”, ha aggiunto la Chicchio, che adesso ha rilasciato un’altra intervista a Repubblica per spiegare più nel dettaglio il lavoro che svolge per la Schlein. La collaborazione è iniziata un anno e mezzo fa, ma nell’ultimo periodo è diventata più intensa, alla luce anche del minor tempo libero a disposizione di Elly. Parlando di tariffe, la Chicchio ha svelato qualche cifra: “In genere chiedo 140 euro all’ora, più Iva, per il lavoro sui colori. Sullo shopping, saliamo a 300 euro l’ora. Per il guardaroba dipende. Con Elly ho un forfait, ma ovviamente non posso parlare di cifre esatte”.

L’esperta ha spiegato anche in cosa consiste il suo ruolo da personal shopper della Schlein: “Puntiamo su un look istituzionale, ma senza stravolgerla. Col nuovo incarico ha poco tempo e ha bisogno d’auto, per queste cose. Elly? Nelle categorie dell’armocromia è un inverno. Per lei vanno bene i colori freddi, contrastanti, saturi. Così guarda al suo target di riferimento, cioè a sinistra, ai giovani. E alla sostenibilità”.