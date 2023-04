Andrea Augello morto, la Meloni: "Punto di riferimento in FdI". La "lunga malattia"

28 aprile 2023 a

a

a

La tremenda notizia della morte di Andrea Augello ha colto Giorgia Meloni a Londra, in visita ufficiale al premier conservatore Sunak. Un lutto che travolge Fratelli d'Italia, di cui il senatore scomparso a soli 62 anni era volto storico (era alla terza legislatura), stimatissimo anche dai colleghi degli altri partiti. La presidente del Consiglio ha voluto ricordarlo con un post su Twitter, una foto e poche commosse parole: "Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea".

Morto il senatore Augello: aveva 62 anni: il dramma travolge FdI in aula





Da Fratelli d'Italia, si dice "sconcertato" Tommaso Foti, capoguppo alla Camera. "Oltre a ricoprire la carica di Senatore nell'attuale legislatura, Andrea ha rappresentato una parte importante della destra romana e italiana. Politico preparato, persona sempre disponibile e militante che sprigionava passione ed energia. Tante le pagine di vita quotidiana e politica che ho vissuto insieme a lui. Con la sua perdita se ne va anche una parte della nostra storia. Alla sua famiglia e a tutti i suoi amici, il mio più caloroso abbraccio, anche a nome di tutto il gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia". Il capogruppo al Senato Lucio Malan sottolinea di Augello la "vita dedicata all'impegno culturale, alla militanza politica, proseguita anche durante la lunga malattia che lo ha colpito. Alla moglie e ai figli vanno i sensi del nostro cordoglio e la nostra vicinanza".

Cordoglio anche dai colleghi degli altri partiti. "La prematura scomparsa del Senatore di Fratelli D'Italia Andrea Augello addolora molto - scrive sui sociale Ettore Rosato, deputato di Italia Viva -. Siamo vicini alla famiglia e ai suoi tanti amici e colleghi di partito". "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa prematura del senatore Andrea Augello. Ho avuto modo di apprezzarne le qualità politiche e umane nel periodo nel quale insieme eravamo insieme al Consiglio regionale nel Lazio - scrive il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Filiberto Zaratti -. Alla sua famiglia, alle persone che lo stimavano e al suo partito, le mie più sentite condoglianze".