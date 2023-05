Nicola Fratoianni-choc: "Primo maggio? Niente festa, pronti alla lotta"

01 maggio 2023 a

I toni bassi? Nemmeno per sogno. La sinistra soffia sul fuoco e forse cerca qualche incidente di piazza per puntare poi il dito sul governo Meloni. Infatti a giudicare dalle parole usate dal leader di sinistra italiana, Fratoianni, per parlare di questo 1 maggio in cui il governo vara in Cdm misure importanti per l'occupazione e per le buste paga, vien da pensare che probabilmente a sinistra hanno perso totalmente la testa.

E Fratoianni infatti usa parole così forti e dure che sembrano quasi un richiamo alla piazza: "Non è aria di Festa. Fra stipendi bassi, costo della vita alto, precarietà, insicurezza, per i lavoratori c’è poco da festeggiare. E poi il pessimo decreto del governo Meloni. È chiaro che questo 1 Maggio non si possa fare festa, ma prepararsi alla lotta". In quel "prepararsi alla lotta" c'è quasi un gusto vintage, un ritorno al passato. Ma oggi il vento è cambiato e la sinistra che si occupa delle Ztl non intercetta più gli interessi e le richieste del mondo dei lavoratori. E così le parole di Fratoianni sono destinate a far discutere parecchio. Toni del genere potrebbero cerare tensioni, avvelenare pozzi e magari dare il via a una rabbia di piazza inattesa. Intanto il governo tira dritto e si prepara a dare ossigeno alle tasche dei lavoratori. Quello che non ha fatto la sinistra al potere negli ultimi 10 anni.