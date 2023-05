Berlusconi, Fedele Confalonieri: "Parlavano di dimetterlo, non so se..."

02 maggio 2023 a

a

a

Fedele Confalonieri lo confida ai giornalisti a margine di un evento: "Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so se adesso lo lasceranno ma sta molto meglio", dice il presidente Mediaset. Silvio Berlusconi, "non so se già questa settimana" potrebbe infatti lasciare l'ospedale San Raffaele di Milano: "Queste sono cose mediche però l’ho visto meglio quando sono stato da lui l’altro ieri", aggiunge Confalonieri, tanto che "sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio. Sicuramente parteciperà anche lui non so se con un video o un messaggio".

Tre nomi (pazzeschi) per Forza Italia, colpaccio-Berlusconi: chi sale sul palco

Ricoverato dal 5 aprile per curare una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, il Cavaliere, potrebbe in qualche modo essere presente alla convention di Forza Italia. La notte appena passata, come riferiscono fonti sanitarie, è stata "tranquilla". Motivo per cui nelle giornate del 5 e del 6 maggio, Berlusconi potrebbe tornare a far sentire la sua voce. Seppur ancora da definire nelle modalità, per la giornata conclusiva del 6 maggio è stato inserito in scaletta anche l'intervento dello stesso Berlusconi.

"Come ha trasformato la stanza": San Raffale, rumors pazzeschi su Berlusconi

"La sua salute sta gradualmente migliorando, sono giorni che ogni bollettino medico ci riempie di gioia", conferma intervistato da Libero Antonio Tajani precisando che "per non affaticarlo aspettiamo che ci chiami lui, ma contiamo di averlo con noi, venerdì e sabato, nel modo che sarà più opportuno per lui".

Intanto è atteso per domani 3 maggio, un nuovo bollettino medico.