Berlusconi, la telefonata dall'ospedale: "Perché ha chiamato Fabio Capello"

Silvio Berlusconi ha un obiettivo chiaro: tornare in pista entro il 5-6 maggio per la convention di Forza Italia a Milano. Un evento a cui il Cav potrebbe partecipare con un video, medici permettendo. In ospedale, come riporta La Stampa prosegue la girandola di visite oltre alla presenza fissa di Martina Fascina. Gli hanno fatto visita i figli, il fratello Paolo Berlusconi, Fedele Confalonieri.

Intanto Berlusconi ha passato un'altra notte tranquilla e proprio questo dettaglio fa ben sperare i vertici di Forza Italia per la partecipazione del leader alla grande convention di Milano. "Dipende dai medici, ma sarebbe un grande regalo", dice Antonio Tajani. "Le modalità con cui Berlusconi parteciperà alla convention nazionale di Forza Italia ovviamente le decideranno, in una fase così delicata, familiari e medici, però lo sentiamo spesso, ed è molto attento anche ai dettagli", ha raccontato anche il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Anzi, sono piacevolmente sorpreso dal fatto che evidentemente le sue condizioni sono migliorate al punto che vuole sapere aspetti anche organizzativi specifici". E in vista del grande appuntamento sono stati contattate diverse personalità del mondo dello sport tra cui ad esempio Fabio Capello che ha dovuto declinare l'invito perché in quei giorni non sarà in Italia. Tra gli altri anche Arrigo Sacchi, ma anche Gianfranco Zola e Daniele Massaro. Insomma il Cavaliere è pronto per tornare in campo e la convention di Forza Italia sarà certamente un grande successo per il partito.