Berlusconi, "decideranno i medici": colpo di scena, dopo la scorsa notte...

Colpo di scena per Silvio Berlusconi. Mentre prosegue la fase di recupero del leader di Forza Italia, ricoverato dal 5 aprile al San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, si vocifera di una sua possibile presenza alla convention di Forza Italia. La notte appena passata, come riferiscono fonti sanitarie, è stata "tranquilla". Motivo per cui nelle giornate del 5 e del 6 maggio, il Cavaliere potrebbe tornare a far sentire la sua voce. Seppur ancora da definire nelle modalità, per la giornata conclusiva del 6 maggio è stato inserito in scaletta anche l'intervento dello stesso Berlusconi, da capire se attraverso un messaggio audio o una telefonata in diretta.

"La sua salute sta gradualmente migliorando, sono giorni che ogni bollettino medico ci riempie di gioia", ammette intervistato da Libero Antonio Tajani precisando che "per non affaticarlo aspettiamo che ci chiami lui, ma contiamo di averlo con noi, venerdì e sabato, nel modo che sarà più opportuno per lui".

Poi il vicepremier torna sulla convention milanese: "Il senso è innanzitutto quello di rivendicare il nostro ruolo all'interno del governo e infatti ci saranno panel che riguarderanno ognuno dei nostri ministri. L'appartenenza al Ppe sarà un tema centrale: interverranno in video Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue, e Manfred Weber, presidente del Ppe. Ci saranno il mondo delle imprese, presente anche l'ad dell'Eni, Claudiok Descalzi, e il mondo dello sport, con nomi importanti". Ad aprire la sessione di venerdì pomeriggio - conclude il ministro degli Esteri - saranno 500 giovani, "perché vogliamo che i nostri trent'anni di storia siano un trampolino verso il futuro. E aspettiamo Berlusconi, nel modo in cui decideranno i medici". Ma le sorprese non sono escluse.