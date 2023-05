Roberto Gualtieri, il giallo della bionda allo stadio

04 maggio 2023 a

Perché perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone?, cantava Rita Pavone. Sembra un secolo fa visto che oggimogli, fidanzate, amanti e amiche affollano ogni settimana tribune vip e spalti. Insomma, allo stadio ci vanno pure loro, poi se interessate al calcio o a controllare il partner non si sa.

Galeotto fu lo stadio Olimpico per Francesco Totti e Noemi Bocchi quando ormai il matrimonio con Ilary era finito, e ora altri scatti mostrano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tifosissimo della Maggica, accanto a una bionda misteriosa e, nella fila davanti, proprio Totti e Daniele De Rossi che parlano fitto. Una cosa è certa: la signora, finlandese, non è la moglie del sindaco, Valentina. La quale, a questo punto, potrebbe giustamente chiedere al marito: “Perché mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita?”.