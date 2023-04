Elena Santarelli, la denuncia: "Questa è la situazione a Roma, vergognoso"

23 aprile 2023 a

Elena Santarelli si è lasciata andare a un duro sfogo per la situazione rifiuti a Roma. Nelle sue ultime Instagram stories, la showgirl ha postato tre video in cui si vedono i cassonetti strapieni di rifiuti in alcune strade della Capitale. "Che profumo di primavera...", ha scritto a corredo del filmato. Non si tratta certo di una novità, comunque. L'emergenza rifiuti è un problema ormai da tempo per i romani. E nemmeno il sindaco attuale, il dem Roberto Gualtieri, sembra esser riuscito a trovare una soluzione. O almeno non ancora.

Vittorio Feltri: Roma? Inventò tutto ma non riesce a buttare via i rifiuti

Nel secondo video, la Santarelli ha inquadrato un cumulo di sacchetti dell'immondizia abbandonati accanto ai cassonetti e ha scritto: "Roma!!! Vergognoso". Nel terzo filmato, invece, i cassonetti sono sempre pieni e sullo sfondo si vede un parco. "Questa è la situazione a Roma, anche con un parchetto dietro dove ci sono i bambini. Una situazione che purtroppo va avanti da tempo, anche nei quartieri più centrali della città", ha sottolineato la showgirl.

La Santarelli non è certo la prima vip a lamentarsi della sporcizia a Roma. Qualche tempo fa a denunciare la situazione fu anche Claudia Gerini, che sui suoi social scrisse: "Questa città è sporca non soltanto perché le persone sono incivili, ma perché nessuno la pulisce". E ancora: "Qui siamo a piazza della Minerva, questa meravigliosa piazza che si trova dietro al Pantheon di Roma e questo è quello che dobbiamo sempre vedere. Io sono giorni che faccio tanti giri. Sono andata al Colosseo, sono andata a Trinità dei Monti e la situazione è sempre la stessa: sporcizia. In un posto che dovrebbe essere il "salotto bello", come mai nessuno pulisce?".