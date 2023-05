Salvini all'attacco: "Pseudo-ambientalisti incatenati? Così gli passa la voglia..."

04 maggio 2023 a

"Roma, pseudo-ambientalisti bloccano via del Tritone spogliandosi e incatenandosi per strada": a denunciarlo è Matteo Salvini sul suo profilo Twitter. "Identificazione, denuncia e multa, e vediamo se gli passa la voglia - ha aggiunto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Solidarietà a cittadini e lavoratori che vogliono viaggiare senza dover subire sceneggiate che di “sostenibile” non hanno nulla".

A corredo del tweet del segretario della Lega un video in cui si vedono diversi attivisti alzati di peso dalle forze dell'ordine e fatti entrare nelle macchine della polizia. "Vi preghiamo di agire", urla una ragazza mentre viene trascinata via.

In ogni caso, non è la prima volta che Salvini critica duramente gli ambientalisti e le loro modalità di protesta. Qualche mese fa, per esempio, disse: "Questi non sono degli ambientalisti, sono vandali che meritano di andare in galera“, in riferimento a una delle loro azioni, ovvero l'imbrattamento della scultura “Love” di Maurizio Cattelan in piazza Affari. “Avete rotto le scatole. Cosa c’entra la difesa dell’ambiente con il fermare il traffico e con l’imbrattamento delle opere d’arte? Prima paghi di tasca tua i danni, e poi stai qualche giorno al fresco a pensare a quello che hai fatto”, aveva commentato Salvini.