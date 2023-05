Silvio Berlusconi, il retroscena sulla Fascina: "Marta, perché siamo qui?"

06 maggio 2023 a

Silvio Berlusconi è tornato. Nel video-messaggio alla convention di Forza Italia, il Cavaliere è apparso in grande ripresa dopo la paura iniziale per le sue condizioni di salute nel croso di questo ricovero al San Raffaele. E il leader di Forza Italia ha voluto raccontare qualche aspetto inedito di questa sua permanenza in ospedale. Il Cav infatti è entrato al San Raffaele ormai un mese fa per una polmonite probabilmente causata dalla leucemia contro cui combatte da tempo. Nelle ultime settimane le sue condizioni sono state in constante miglioramento e l'ex premier è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva in uno di degenza ordinaria.

E così Berlusconi, visibilmente emozionato ha affermato: "Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ’Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’ Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda: perché siamo qui? E lei mi disse: ’Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà?’.

E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Parole che hanno comosso ed emozionato davvero tanto i presenti alla convention. Un lunghissimo applauso ha accompagnato le parole di Berlusconi.