Sondaggi, "ci sono arrivati ora": la rivelazione, chi cresce senza sosta

06 maggio 2023 a

a

a

"Ci sono appena arrivati i sondaggi settimanali e Forza Italia cresce dello 0,3%, una crescita costante, in una settimana non è poco": a dirlo è il numero due azzurro Antonio Tajani, che ha parlato sul palco della convention del partito in corso a Milano. "Non ci accontentiamo, vogliamo andare avanti governando bene", ha poi aggiunto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia. I dati, insomma, sono incoraggianti. È stato proprio Tajani, tra l'altro, a volere questa reunion per rilanciare il partito a livello nazionale.

"Schlein? Che fine farà il Pd": la profezia terminale di uno scatenato Calenda

Dopo la convention, il coordinatore azzurro su Twitter ha scritto: "Oggi Forza Italia ha scritto un'altra straordinaria pagina di storia politica. Siamo il presente e il futuro, siamo la Forza dell'Italia. Grazie presidente", ha chiosato poi riferendosi a Silvio Berlusconi, intervenuto all'evento tramite un videomessaggio registrato dall'ospedale, dove si trova ricoverato da un mese.

Colate di fango contro FdI? Ecco il risultato: il sondaggio fa sbiancare Formigli

Parlando proprio del videomessaggio del Cavaliere, il vicepremier ha ammesso: "Era un rientro atteso. Incoraggia tutti i nostri quadri, i militanti, gli elettori ed è una indicazione che riguarda il futuro. È stata una giornata molto positiva". E ancora: "Un po' mi sono commosso, dopo 30 anni di militanza e di vita politica se non ci commuovessimo…".