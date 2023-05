Schlein massacrata, "in 50 anni...": la frase che spegne tutto il Pd

07 maggio 2023 a

Elly Schlein è costretta a incassa i colpi. Da parte dei suoi stessi colleghi di partito, dai sindacati e pure da Giuseppe Conte che oggi 7 maggio gliele ha cantate da Lucia Annunziata. Ieri Rinaldo Melucci del Pd si è rivolto direttamente alla segretaria del suo partito: "Il Pd targato Elly Schlein non sembra ancora interessato, purtroppo, a calarsi nella realtà delle città, delle periferie e della provincia italiane, della transizione giusta europea, del ritardo del Mezzogiorno". E ancora, ha osservato Melucci: "Nel caso di Taranto non si può non rilevare che, nei giorni in cui parte il lavoro per l’accordo di programma che deve tutelare il futuro e la salute di una intera comunità, non una parola sulla de-carbonizzazione dell’ex Ilva è stata spesa".

Anche la Cisl l'ha bastonata per la sua presenza alla manifestazione unitaria dei sindacati contro la precarietà che si è svolta a Bologna: "Carissima Elly Schlein, tutti i leader del centrosinistra si sono sempre schierati con i metalmeccanici uniti e non tra i metalmeccanici. 50 anni di lotte hanno insegnato ai metalmeccanici una cosa fondamentale: l’autonomia del sindacato dalla politica paga sempre", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il leader della Fim Cisl, Roberto Benaglia.

Da ultimo, anche il leader del M5s Giuseppe Conte l'ha smontata: "L’alleanza con il Pd? Non c’è una concreta prospettiva, almeno nell’immediato, per una alleanza strutturale", ha detto ospite di Mezz'ora in più, su Rai tre a una settimana dal voto sulle amministrative. E ancora, ha aggiunto: "Noi non vediamo nessuna prospettiva per cedere una leadership del campo progressista nel definire le battaglie da intraprendere, nel definire un futuro migliore".