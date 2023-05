Guido Crosetto, "armicromismo": lo sfregio del Fatto Quotidiano

09 maggio 2023 a

Le vignette del Fatto Quotidiano continuano a far discutere. Questa volta al centro delle polemiche ce ne finisce una con protagonista il ministro della Difesa Guido Crosetto. A pagina 2 del quotidiano di oggi c'è un disegno firmato Beppe Mora che ritrae Crosetto in divisa militare con missili e carri armati attorno. A corredo la scritta "Armicromismo, la spirito Guido". Con riferimento ironico anche alle polemiche sull'armocromista di Elly Schlein nei giorni scorsi.

Crosetto, insomma, finisce nel mirino del Fatto per la sua linea pro-Ucraina e favorevole all'invio di armi a Kiev. La vignetta in questione si trova accanto all'intervista a Massimo Cacciari. Intervista in cui il filosofo parla della guerra in corso e della staffetta per la pace promossa, tra gli altri, da Michele Santoro. Forte la sua critica nei confronti della modalità con cui i media stanno affrontando l'argomento: "Stampa e tv sono completamente schierate, hanno impedito fin dalla prima ora qualsiasi forma di discussione sulle cause della guerra. Chiunque ci provi, sta con Putin. È un sistema ridicolo, un modo di ragionare barbaro".

Sempre nella stessa pagina l'articolo sul voto d'urgenza in Ue per spostare i fondi dalla spesa sociale alle armi per Kiev. La proposta era stata avanzata dal commissario al Mercato interno Thierry Breton. Il voto di oggi però sarà solo sulla procedura, nel merito si voterà poi nella prossima sessione del mese di maggio.