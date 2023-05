Di Maio, la fidanzata Alessia? Che figuraccia: la smentita dalla Germania

Man. Cos. 10 maggio 2023 a

In realtà se ne parlava da tempo. Ma ora ci sono le foto, e dunque il gossip diventa semplicemente notizia. Luigi Di Maio ha una nuova fidanzata- e non v’azzardate a ribattere con l’espressione molto usata a Roma, tipo ’e sti ...?, che poi siete i primi ad andare a informarvi. In ogni caso, dopo la fine della storia con Virginia Saba, l’ex leader dei Cinque Stelle nonché ex ministro e attualmente in procinto di iniziare come inviato dell’Unione Europea in Medio Oriente, ha una nuova relazione sentimentale.

L’avvenente ragazza in questione - diavolo d’un Giggino - si chiama Alessia D’Alessandro e ha 33 anni. Per la verità faceva già parte del “giro”, nel senso che si era candidata proprio con i Cinque Stelle alle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate, in provincia di Salerno. Lo stesso Di Maio l’aveva presentata come «una economista che lavora con la Cdu in Germania», il partito di Angela Merkel, allora ancora in auge.

In realtà, proprio il Wirtschaftsrat, il Consiglio economico della Cdu, aveva subito rimarcato che la D’Alessandro «non è operativa in nessun ambito rilevante dal punto di vista politico» e «non cura contatti politici». I soliti precisetti. Comunque la ragazza è certo in gamba: italo -tedesca, plurilaureata, parla cinque lingue. Ha studiato a Parigi e a Brema. E per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella. Inoltre ha lavorato nel reparto di contabilità di un’azienda e ha operato come consulente internazionale nel turismo.