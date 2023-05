Sondaggio Tecnè, Forza Italia col turbo: cosa accade nel centrodestra

10 maggio 2023 a

a

a

L’ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l’Agenzia Dire presenta un dato piuttosto interessante, per non dire clamoroso. Nonostante sia ricoverato al San Raffaele di Milano da più di un mese, Silvio Berlusconi dal punto di vista politico è più vivo che mai. Almeno questa è l’indicazione che si ottiene dall’ultima rilevazione di Tecnè, secondo cui Forza Italia è salita all’8,7% (+0,3).

"Siamo al 46%". E la sinistra muta: il sondaggio che chiude i giochi

Ciò significa che il partito del Cavaliere potrebbe godersi una Forza Italia in rampa di lancio una volta fuori dal San Raffaele. Equilibri che cambiano, almeno nelle intenzioni di voto: il partito di Matteo Salvini è stabile all’8,9%. Al primo posto resta sempre Fratelli d’Italia, nonostante una leggera flessione: è dato al 29,3% (-0,1), per ora abbondantemente al riparo dal Pd, che secondo il sondaggio di Tecnè vale meno del 20%. L’effetto-Schlein comunque si fa sentire, dato che rispetto alle elezioni politiche i dem sono cresciuti parecchio: sono dati al 19,6% (+0,2).

Lilli Gruber, balle su Schlein e sondaggi? Bocchino la zittisce: gelo in studio

In calo, invece, il Movimento 5 Stelle: è rilevato al 15,7% (-0,2). Detto della crescita di Forza Italia, alle sue spalle c’è Azione al 4,6%, seguito dall’alleanza Verdi-Sinistra Italiana che vale il 3,1%. Sotto la soglia di sbarramento Italia Viva (2,5%), quasi raggiunto da +Europa (2,4%). FGli altri partiti minori messi assieme raccolgono il 5,2%.