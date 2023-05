Supermedia, Elly Schlein palloncino sgonfiato: giù il Pd, sale il M5s

13 maggio 2023 a

Sorpresa nella Supermedia YouTrend. In poco più di due settimane non c'è solo Fratelli d'Italia a crescere, ma anche Italia Viva. Il partito di Giorgia Meloni rimane saldo al primo posto. Stando ai dati forniti da Lorenzo Pregliasco in collegamento con Omnibus su La7, FdI cresce del +0,2 per cento sfiorando il 29. La forza politica del premier si piazza infatti al 28,9 seguito da un lontano Partito democratico. I dem invertono la tendenza e perdono lo 0,3 aggiudicandosi il 20,2. Dal 27 aprile al 12 maggio sale anche il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e i grillini registrano il 16,1 (+0,2 per cento).

Ancora trend positivo per la Lega con Matteo Salvini che si attesta al 9,1, portando al Carroccio un +0,2. Piccola flessione, invece, per Silvio Berlusconi. Forza Italia cede lo 0,3 e si ferma al 6,9. Le sorprese però sono ben altre. A un mese esatto dal burrascoso "divorzio" tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, l'ex Terzo Polo sembra recuperare parte del terreno perduto, con Azione stabilmente sopra il 4 per cento (+0,2) e Italia Viva che arriva a toccare il 3 per cento.

Proprio così. Inaspettatamente il partito di Renzi sale di 0,6 punti percentuali. Una crescita dimenticata da tempo. Leggere variazioni anche per i partiti minori. Tra questi Verdi/Sinistra 2,9 (-0,1), +Europa 2,2 (+0,1), Italexit 2,1 (+0,1), Unione Popolare 1,3 (-0,1) e Noi Moderati 0,9 (-0,4). In totale, dunque, il centrodestra mette insieme il 45,7 per cento mentre il centrosinistra giusto il 25,4 (-0,3).