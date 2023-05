Pd, il consigliere sta con gli ecoteppisti: "A loro tutta la mia simpatia"

12 maggio 2023 a

C'è chi fa il tifo per gli imbrattamenti di Ultima generazione ed è il Partito democratico. Durante il consiglio comunale a Lodi, Michele Merola, elogia gli attivisti oggi a processo per aver gettato vernice sul muro del Senato. Il consigliere dem ammette: "Ai ragazzi di Ultima generazione va tutta la mia simpatia". Immediata la reazione di Lorenzo Maggi, consigliere per "Il Broletto con Maggi", che incalza: "Mi consentirete un paio di osservazioni al consigliere Merola che, essendo l'unico, credo abbia parlato a nome di tutto il Pd e in quest'aula ha espresso tutta la sua simpatia agli attivisti di Ultima generazione".

E ancora: "Quindi prendo atto che i dem di Lodi sposano la linea-Schlein in difesa di ragazzi a cui va invece tutto il mio biasimo e tutto il mio disprezzo per i mezzi che utilizzano per manifestare per questa visione catastrofista e offensiva". Maggi parla di "una visione che abbruttisce le nostre città perché il monumento di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano è ancora lì che grida vendetta per queste manifestazioni vergognose, altro che simpatiche".

Ma tra i dem Merola è in buona compagnia. Basta pensare che la loro leader in più di un'occasione ha giustificato gli eco-teppisti. "Al di là del metodo scelto - ha detto Elly Schlein - che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna che quella mobilitazione sta mostrando. Loro stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Perché se l’abbiamo fatto sulla pandemia e non lo facciamo sul clima?". E non poteva mancare l'attacco alle istituzioni: "Quella rabbia si sta manifestando perché c'è una frustrazione per la mancanza di risposte arrivate dalla politica. Io sono lì per cercare queste risposte, con una nuova sensibilità che prima non c'era".