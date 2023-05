Salvini smentisce l'ultima balla di sinistra: "Incontro con Zelensky? Non era previsto"

13 maggio 2023 a

Oggi, sabato 13 maggio, è il giorno della visita di Volodymyr Zelensky a Roma. Il premier ucraino incontrerà Sergio Mattarella, poi Giorgia Meloni e Papa Francesco. Zelensky è già atterrato a Ciampino, nel tardo pomeriggio prevista anche un'intervista esclusiva condotta da Bruno Vespa. L'Italia, insomma, si mostra compatta al fianco dell'Ucraina contro l'invasione della Russia di Vladimir Putin.

Ma anche in questo contesto c'è chi avvelena i pozzi. Già, perché parte della stampa, infatti, ha maramaldeggiato sul fatto che Matteo Salvini non incontrerà Zelensky. Fatto che oggettivamente non dovrebbe destare stupore: la visita è brevissima, dunque l'incontro sarà con il premier, non con i vicepremier. Ma il mancato incontro scatena i soliti noti, che insinuano che il leghista avrebbe preferito evitare l'incontro. Follia pura.

Non a caso, il ministro delle Infrastrutture reagisce con veemenza alle indiscrezioni al sapor di fango. Commentando la visita di Zelenky, nel corso di un punto stampa a Milano, Salvini afferma: "Spero che sia un incontro importante, sono ai massimi livelli: Santo Padre, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Leggo ricostruzioni surreali in base al quale io non sarei andato, ma non è mai stato previsto", taglia corto.

E ancora, aggiunge: "Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio. Spero che oltre al doveroso sostegno dell'Ucraina, si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno del cessate del fuoco e al giorno della pace e alla fine della guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo". Quindi, a chi gli chiedeva se nel caso fosse stato possibile avrebbe incontrato Zelensky, Salvini risponde: "Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza per la ricostruzione dieci giorni fa". Punto e stop.