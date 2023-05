Rai, "calcio d'inizio": un terremoto, altri rumors sulla "tv dei patrioti"

Pietro De Leo 12 maggio 2023 a

Il Consiglio dei ministri di ieri appone il timbro su un’importante tornata di nomine. Arriva, infatti, un avvicendamento per la guida della Polizia di Stato, il cui timone passa a Vittorio Pisani. L’attuale Capo, Lamberto Giannini, assume il ruolo di Prefetto di Roma, in una fase molto complessa per la sicurezza della Capitale, tra i problemi ben noti delle zone in preda al degrado ed il cammino verso il Giubileo del 2025. Pisani, che dunque gli subentra, è stato finora vicedirettore dell’Aisi. Un lungo percorso alla squadra mobile di Napoli, di cui poi è stato dirigente. Nel suo curriculum operativo anche la cattura dei temutissimi boss dei casalesi Michele Zagaria e Antonio Iovine. Il Consiglio dei ministri di ieri ha visto poi altre nomine e spostamenti di Prefetti: Maria Rita Cocciufa passa a Reggio Emilia, da Agrigento. Lì, infatti, arriva Filippo Romano, nominato Prefetto. Nominato anche Salvatore Angieri, che svolgerà le funzioni a Oristano.

INTESA

La seduta di ieri a Palazzo Chigi, inoltre, ha visto un passo avanti per la nomina del comandante della Guardia Finanza. Dopo il confronto degli scorsi giorni nel contesto governativo, si è trovata convergenza sul comandante in seconda Andrea De Gennaro. La nomina, però, verrà ufficializzata nella prossima seduta dell’assise ministeriale, vista l’assenza, ieri, del titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti, compete sul dossier impegnato nel G7 dell’Economia in Giappone. L’avvicendamento sul campo della sicurezza ha suscitato subito ampie reazioni nel campo della maggioranza. Il premier Giorgia Meloni definisce Pisani e Giannini «due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni». E aggiunge: «Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le Forze dell'Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico». Plauso anche dai vicepremier. Il ministro delle Infrasttutture e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini twitta: «Da parte mia e di tutta la Lega, congratulazioni a Vittorio Pisani, nuovo capo della Polizia. Grazie e buon lavoro a Lamberto Giannini, neoprefetto di Roma». Anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, i serata esprime a Pisani «le felicitazioni per la prestigiosa nomina, certo che lo svolgerà con la professionalità e l’alto senso dello Stato che hanno caratterizzato l’intera sua vita».

LA MAGGIORANZA

Tutta la maggioranza si pronuncia favorevolmente. Di “scelte di alto livello” parla la capogruppo al Senato di Civici d’Italia Michaela Biancofiore: «Smentiti i profeti di sventura che propagandavano inesistenti difficoltà nel governo. Si consolida invece un metodo di lavoro che prevede approfondimenti nella scelta delle professionalità e i frutti si vedono». Il riferimento è anche all’altra casella stabilita ieri, che riguarda la Rai. Il Consiglio dei Ministri infatti, su proposta del ministro dell’Economia Giorgetti, ha deliberato di designare Roberto Sergio come consigliere d’amministrazione dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Da qui, scatta un iter pressoché immediato che lo porterà ad assumere il ruolo di Amministratore Delegato. Lunedì è stata convocata l’assemblea dei soci e successivamente il nuovo Cda Rai. Sergio ha una carriera quasi ventennale in Rai, dove è stato, tra i vari ruoli, responsabile Nuovi Media, consigliere d’Amministrazione Rai Net, presidente di Rai Way. Negli ultimi 3 anni, è stato componente del Cda di Rai Com. La sua investitura ad ad segna il calcio d’inizio per la nuova tornata di nomine tra Viale Mazzini e Saxa Rubra.