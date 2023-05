Amministrative, Repubblica rosica: "L'onda di destra si è fermata"

16 maggio 2023 a

La sconfitta fa rosicare la stampa di sinistra. Ed ecco che ad amministrative concluse - almeno per quanto riguarda il primo turno - Repubblica se ne esce con un titolo a dir poco ingannevole. Ossia: "L'onda di destra si è fermata". Peccato però che dei 595 Comuni che sono andati al voto (13 sono capoluoghi), 4 vanno al centrodestra 2 al centrosinistra. Sette sono invece i capoluoghi che andranno al ballottaggio con Brescia che festeggia la sua prima sindaca di centrosinistra e Teramo che vede trionfare un candidato di Pd-M5S. Il centrodestra vince però a Treviso, Imperia, Latina e Sondrio. Insomma, i numeri non mentono.

E pensare che il quotidiano di Maurizio Molinari scrive: "Il centrosinistra si afferma al primo turno a Brescia, Teramo, è in vantaggio a Vicenza e Siena. Si punta alla vittoria nei capoluoghi al ballottaggio tra due settimane Al centrodestra sfugge l’assalto ad Ancona ma vince in quattro città: Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. Schlein: la partita inizia ora. L’affluenza cala ancora di due punti Battuta d’arresto per la destra nelle amministrative. Il centrosinistra vince a Brescia e Teramo ed è in vantaggio a Vicenza. Il centrodestra prende Latina, Treviso, Imperia e Sondrio".

Ma la confusione che regna a sinistra è tanta. Non a caso La Stampa, che proprio filo-governativa non è, titola diversamente. "Primo round alla destra", si legge nell'articolo firmato da Alessandro Di Matteo. Articolo che riporta: "Vittorie a Treviso e Sondrio, Ancona e Siena vanno al ballottaggio Il Pd vince Teramo ma perde Latina. Crollo M5S, quasi ovunque sotto il 4 per cento". Sarà forse che anche Massimo Giannini ha preso coscienza dell'inesorabile crescita di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia? Chissà... Certo è che anche Il Corriere della Sera non può che ammettere il vantaggio delle forze al governo, definendo quando anadato in scena nelle urne "una luna di miele che continua".