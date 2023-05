Mastella, veleno su Maria Elena Boschi: "Nessuno dice niente ma..."

17 maggio 2023 a

Clemente Mastella è furioso: "Io una cosa non riuscirò mai a capirla: se Maria Elena Boschi perde le comunali nella sua città, Laterina Valdarno, nessuno dice niente; se a Brescia perde Giorgia Meloni nessuno dice niente; se invece perde Clemente Mastella a Ceppaloni tutti a chiedersi perché", tuona in una intervista a Il Corriere della Sera commentando la sconfitta del suo candidato a Ceppaloni, il primo cittadino uscente Ettore De Blasio, contro Claudio Cataudo del centrodestra.

"Solo con me prevale l'elemento mediatico, eppure non risiedo manco più a Ceppaloni", osserva ancora il sindaco di Benevento, E poi precisa Mastella, "chiariamo una cosa, era espressione di un fritto misto, sostenuto persino da candidati di sinistra che prima erano contro di lui e che aveva anche denunciato. Poi hanno fatto l'intesa".

Il ché certamente non toglie l'amarezza: "Un po' di delusione ci sta sempre... però in provincia di Benevento abbiamo vinto in otto comuni su tredici; in provincia di Caserta, a Marcianise, il mio candidato è primo e anche a Vitulazio abbiamo prevalso". Quindi conclude con un detto che la dice lunga: "C'è un detto, prenda nota: 'i cani giocavano sui corpi dei leoni immaginando di aver vinto'. Ma i cani restano cani e i leoni sono sempre pronti a ruggire". E Mastella ruggisce sempre.