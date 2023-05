Alluvione a Pesaro, rivolta contro il sindaco Pd Ricci: "L'hanno beccato in treno..."

17 maggio 2023 a

"Qui è il disastro e lui è a Roma". Rivolta contro Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro alle prese, come la vicina Romagna, con il dramma dell'alluvione. Il centrodestra accusa l'esponente dem di essere rimasto nella Capitale e di pontificare a DiMartedì su La7, ospite di Giovanni Floris, anziché restare sul campo e coordinare "sul posto" gli aiuti per arginare i danni del maltempo e i soccorsi.

Il malumore intorno al primo cittadino riguarda però anche il centrosinistra e il suo stesso partito, con fonti interne che definiscono "grave" la scelta dell'ex renziano. "Così si gestisce un'emergenza?", incalza intanto Giulia Marchionni, consigliera comunale della lista Prima c'è Pesaro, che ricostruisce la giornata di martedì: Ricci "è partito da Pesaro con il treno delle 9. Come si fa a gestire un'emergenza a 300 chilometri di distanza? Mentre la città si svegliava sott'acqua, lui partiva per la Capitale". "Un cittadino - prosegue la consigliera di opposizione - l'ha riconosciuto e mi ha telefonato verso sera, indignato, dopo averlo visto in televisione, tra i vari collegamenti televisivi in cui interveniva sul tema dell'immigrazione. Le faccio vedere il messaggio: - prosegue sul Resto del Carlino -: con Pesaro sott'acqua sta in collegamento sul Tg4 a parlare di immigrazione...". Per la cronaca, Ricci in serata è stato anche in studio da Floris, come detto, accusando il governo di "arroganza" sulle riforme.



Pesaro sott'acqua? Il sindaco Ricci va da Floris ad attaccare la destra: guarda il video di DiMartedì

Dopo qualche ora, il sindaco Pd ha finalmente parlato della alluvione: alle 15.30 farà il punto della situazione a Pesaro con il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini. "Continuiamo a monitorare la situazione sul territorio - scrive Ricci sul suo profilo Facebook -. Alle 15.30 faremo un punto con la stampa, dalla sede Soi di via dei Cacciatori 48". Tantissimi i cittadini e i titolari dei negozi, al lavoro da questa mattina, per ripulire il fango che si è depositato davanti alle loro case e attività. Nel quartiere di Loreto, a Pesaro, lo storico bar Saccaria, è completamente allagato. Stessa sorte per il noto ristorante 'Da Ciavarini' e per tante altre attività. "Solo nelle prossime ore potremo fare la conta dei danni", ha dichiarato il sindaco.