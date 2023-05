Silvio Berlusconi, le dimissioni dal San Raffaele dopo 44 giorni

19 maggio 2023 a

Dopo 44 giorni di ricovero, Silvio Berlusconi torna a casa. Hanno iniziato subito a riunirsi i giornalisti fuori dai cancelli di via Olgettina 60 a Milano da cui è attesa a minuti l'uscita del leader di Forza Italia ed ex premier. Berlusconi, 86 anni, da quanto si apprende da fonti dell'ospedale San Raffaele, dovrebbe essere dimesso in tarda mattinata. Per l'ex presidente del Consiglio oggi è il 45 esimo giorno di ricovero, per curare la polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata circa due anni fa. Nella struttura ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. Al suo fianco dal 5 aprile la compagna Marta Fascina, che non ha lasciato solo un minuto.

"Bentornato a casa grande Silvio!", è il messaggio pubblicato sui social da Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commentando la notizia delle imminenti dimissioni di Berlusconi. Il Cav, nei giorni scorsi, anche grazie alla lenta ma graduale ripresa aveva voluto registrare due video-messaggi direttamente nella sua stanza di ospedale: il primo per la convention di Forza Italia organizzata proprio a Milano, il secondo come appello al voto agli elettori del centrodestra in vista del primo turno delle elezioni amministrative dello scorso weekend.