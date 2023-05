Sondaggio Piepoli, Meloni inarrestabile fa cifra tonda: dove arriva

20 maggio 2023 a

Fratelli d’Italia mantiene il suo primato. Il partito di Giorgia Meloni è stabile al primo posto nei sondaggi. Anche in quello realizzato dall'Istituto Piepoli e che vede FdI al 30 per cento nelle ultime intenzioni di voto registrate lo scorso 4 maggio. Cifra con cui la premier torna a sfondare la quota della cifra tonda. Più sotto, il Partito democratico che guadagna mezzo punto percentuale portandosi così al 19 per cento. Il Movimento 5 Stelle resta invece stabile sulle sue posizioni, ossia al 16,5.

La Lega registra invece un calo dello 0,5 e scivola all’8,5, seguendo Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi rimane fermo al 7 per cento mentre Azione è stimata al 3,5. Nonostante le new entry, con Matteo Renzi che ha scippato a Carlo Calenda diversi esponenti, Italia Viva non cresce. Anzi, il partito del fu premier si piazza al 2,5 per cento. Là dove si trova anche l’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi. +Europa e l’Italia con Paragone raggiungono il 2 per cento mentre chiude con l’1,5 Noi Moderati.

Insomma, il quadro rimane abbastanza stabile. Più incerto il futuro del cosiddetto Terzo Polo. Dopo il divorzio tra Renzi e Calenda, da più parti si sta evitando il peggio. Lo scopo? Non rompere i gruppi parlamentari. Ma avanti con il lavoro per la lista unitaria alle europee e basta attacchi personali. "Ricordo che nonostante lo scontro tra i leader, esponenti dei due partiti stanno lavorando al Manifesto comune di Renew Europe", tiene a precisare Sandro Gozi, europarlamentare di Italia Viva.