Elly Schlein, i 3 colpi micidiali che la possono far cadere in poche ore

Al Nazareno la resa dei conti è solo rinviata a lunedì sera, quando saranno chiari i risultati dei ballottaggi nei sette Comuni che devono eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Elly Schlein abbandonati i sogni di gloria di un 7 a 0 sul centrodestra, adesso è costretta ad abbassare l'asticella sperando di centrare l'obiettivo almeno a Pisa, Siena e Ancona. Solo così potrà tenere a bada gli ex sindaci Piero Fassino e Giuliano Pisapia che sono in sofferenza; solo così potrà placare l'emorragia dell'ala l’area cattolica (dopo gli addii di Fioroni, Borghi, Chinnici, Marcucci è arrivata la lettera di Stefano Ceccanti, Enrico Morando, Giorgio Tonini) che mal digerisce la segretaria nei panni della pasionaria rossa.

La segreteria del Pd, spiega Pasquale sul Giornale, punta a Siena e a Pisa, oggi in mano alla destra, e la riconferma dell’amministrazione Pd ad Ancona, dove il centrodestra avanza. A Siena si sfidano due donne (Anna Ferretti, sostenuta da Pd e Sinistra italiana, e Nicoletta Fabio, appoggiata dalla coalizione Fdi, Lega e Fi); ad Ancona Ida Simonella (Pd e Terzo Polo) sfida Daniele Silvetti, sostenuto dal centrodestra, e per lei si è mobilitata persino la Schlein che lì ha voluto chiudere la campagna elettorale. La sfida di Pisa, puntualizza Pasquale Napolitano sul Giornale assume un doppio significato politico. Il verdetto sarà importante non solo per capire il futuro di Schlein ma anche la prospettiva politica dell’alleanza Pd-M5s. La città è stata governata negli ultimi 5 anni dal centrodestra: il sindaco uscente Michele Conti ha sfiorato la vittoria al primo turno fermandosi di poco sotto il 50. Lo sfidante, Paolo Martinelli, sostenuto da Conte e Schlein, spera di realizzare il ribaltone e fare un regalo a Elly. E la segretaria apprezzerebbe. Così come apprezzerebbe, e tanto, che Giacomo Possamai, il candidato di centrosinistra, batta il sindaco uscente Francesco Ruocco. Schlein sogna di portare al Nazareno il "trofeo". Vicenza per contenere l’esodo tra la fronda dei moderati.