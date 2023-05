Meloni, Sallusti travolge la sinistra: "Lo sceriffo che sta con i pescecani"

Alessandro Sallusti 28 maggio 2023 a

Possono essere le tasse “un pizzo” come ha detto Giorgia Meloni sollevando le solite proteste della sinistra? Per rispondere a questa domanda mi affido a un esempio. Tutti noi, ovviamente, siamo tenuti a rispettare il Codice della strada e per questo lo stato ha affidato alla polizia stradale e ai vigili urbani il compito di controllare che ciò avvenga e di punirci nel caso si commetta una infrazione. Nulla da eccepire, ma se non per questioni di sicurezza quanto di cassa, un sindaco piazza un autovelox dietro una curva di una strada che ha un limite di velocità basso e commina centinaia di multe al minimo sgarro, be’ quando accade questo - e purtroppo accade spesso - non parliamo più di legalità ma di banditismo pubblico, di pizzo appunto.

Quello che è successo fino ad ora sul fronte del recupero dell’evasione fiscale più o meno è simile all’esempio dell’autovelox: fare cassa andando sul sicuro, cioè là dove è certo che se butti la rete qualche cosa pescherai, e non importa se si tratta di pesciolini innocui perché dare la caccia ai pescecani è difficile, pericoloso e dall’esito incerto. Risultato: i piccoli trasgressori vengono puniti con severità, a volte con arbitrio perché le norme sono confuse e a volte contraddittorie, mentre i grandi evasori il più delle volte vengono lasciati liberi di scorrazzare e la fanno franca. La domanda è: perché quelli che anni fa chiamavamo vu cumprà sono liberi di scorrazzare per i centri città e le spiagge con le loro merci, peraltro prodotte in modo illegale, mentre al commerciante se manca un solo scontrino gli si fa un mazzo tanto?

Anche qui la risposta è semplice: perché si fa prima e a rischio zero. La sinistra stia tranquilla: questo governo non sta dalla parte degli evasori, tutt’altro, vorrebbe solo stabilire un nuovo patto tra Stato e cittadino basato su reciproca correttezza e fiducia. Che è poi quello che chiede il contribuente, per intenderci anche quello che vota a sinistra perché se ti ritrovi ad avere a che fare con lo sceriffo di Nottingham non ti chiede chi voti, ti estorce il più possibile e si dilegua senza neppure ascoltarti. In altre parole, per dirla alla Meloni, ti impone il pizzo di Stato, legale sì ma odioso e controproducente.