Pd, quelle voci su Enrico Letta: una bomba su Elly Schlein

29 maggio 2023 a

Il Partito democratico insorge. Con le Comunali tutte a favore del centrodestra, da sinistra non mancano frecciate indirizzate a Elly Schlein. Si inizia con Andrea Marcucci. Fresco di uscita dal Pd (è passato al Terzo Polo), l'ex senatore si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ricapitolando il Pd vince solo a Vicenza, con un giovane candidato riformista che non ha voluto big sul palco nella sua città ed ha fatto da subito un’ alleanza con il terzo polo. Complimenti a Giacomo Possamai. Se fossi un ’nuovo’ dirigente del Pd, rifletterei!".

D'altronde, sui sette comuni capoluogo al voto, i dem conquistano solo Vicenza. Ad avere la meglio sul centrodestra, Giacomo Possamai, il giovane candidato sindaco che si è distinto, rispetto al Pd nazionale, chiedendo che nessun big partecipasse alla campagna elettorale. E così all'interno del partito c'è chi rimpiange Enrico Letta, il predecessore della segretaria Schlein.

Comunali o no, la leader dem domani sarà in Europa. Il motivo? Il faccia a faccia con la delegazione Pd alle 16. Mentre mercoledì vedrà il gruppo dei Socialisti e democratici e quindi la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ma forse, viene da pensare, la Schlein dovrebbe occuparsi del Pd italiano. Non a caso anche il silenzio su temi centrali non piace ai dem. Basta pensare alle posizioni della segretaria sulla guerra in Ucraina. Posizioni chiarite solo dopo molto lungo tempo e che avevano fatto credere ai più che a riguardo qualche contraddizione ci fosse eccome.