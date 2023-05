Ghisleri, perché Elly Schlein ha perso: la sentenza definitiva

31 maggio 2023 a

Come hanno dimostrato queste elezioni amministrative la "luna di miele" degli italiani con Giorgia Meloni continua mentre Elly Schlein li lascia perplessi. "I ballottaggi ne sono stati l'esempio. Vedendo i numeri si può dire che Schlein non ha ancora trovato l'identità, mentre Meloni mantiene un'identità forte" e "si può dire che sta entrando nella routine di un matrimonio appena iniziato con ancora progetti sul tavolo e sogni per il futuro", spiega Alessandra Ghisleri in una intervista a La Stampa. La segretaria del Pd sembra invece già in fase discendente: "È arrivata senza riuscire a dare il suo 'imprinting' in così poco tempo, in teoria avrebbe potuto darlo sulle questioni politiche più importanti: cosa che si sarebbero aspettati e stanno aspettando i suoi elettori".

Il fatto è che "Schlein ci sta insegnando un nuovo modo di fare politica che è un po' la modalità con cui i giovani guardano al lavoro: cioè con delle pause importanti per la vita personale", prosegue la direttrice di Euromedia research. "Sta facendo una politica diversa a cui non so se gli elettori siano pronti. Prendiamo l'intervista su Vogue che ha scandalizzato tutti in cui ha detto un sacco di cose importanti, eppure si è parlato poi solo dei colori", osserva ancora la Ghisleri.

"Quello che si aspetta il suo elettorato, che è comunque solido come abbiamo visto dai numeri, è un'identità e una politica", conclude Ghisleri. "Il problema è che lei deve scegliere. Quello che resta più triste però è la premessa 'si-ma-però' che sembra essere posta prima di ogni scelta o decisione. L'elettorato vuole scelte precise e premia chi le fa, anche se sono sbagliate". Messaggio chiarissimo.