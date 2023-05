De Benedetti rosica e fa il gufo in tv: "Crisi di governo, che fine farà l'Italia"

31 maggio 2023 a

L'ingegner De Benedetti va in tv per pontificare sul Pnrr e sul governo. Il ministro Raffaele Fitto, dopo aver fatto il punto sui fondi che dovranno arrivare dall'Europa con la famosa terza rata di Bruxelles, ha tranquillizzato i gufi che attendono alla finestra un solo passo falso del governo: "Se la domanda è se aspetteremo il 30 agosto sera per presentare la modifica la risposta è no, evidentemente. Stiamo lavorando per puntare a raggiungere questo risultato quanto prima possibile".

E ancora: "Stiamo lavorando per raggiungere questo risultato prima quanto prima possibile - ha spiegato - però ribadisco che bisogna fare molto velocemente ma non bisogna fare in fretta perché facendo in fretta poi c’è il rischio di dover correggere molte cose". Insomma nessun allarme all'orizzonte e il governo, come ha sottolineato Fitto è a lavoro per portare a casa senza scossoni la terza rata che prevede il raggiungimento di 55 obiettivi. Ma per De Benedetti, ospite a Sky Tg24, le parole del ministro non sono soddisfacenti e così arriva la nera profezia: "Se ci dovessero essere problemi con il Pnrr prevedo una crisi di governo e un commissariamento dell'Italia". A ribattere alle parole di De Benedetti è stato il senatore Mario Monti che a sorpresa ha affermato: "Non mi sembrano così negative le parole di Fitto, io ho avuto un'altra sensazione, diversa da quella dell'ingegner De Benedetti". Colpito e affondato.