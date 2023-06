Schlein, "rimbocchiamoci le maniche, poi...": derisa in prima pagina

01 giugno 2023 a

Elly Schlein continua a essere nella bufera dopo l'esito disastroso delle amministrative, da cui il Pd è uscito praticamente a pezzi. Oltre alle critiche e ai suggerimenti dei compagni di partito, non mancano in queste ore anche sfottò e commenti ironici sulla disfatta dem. Ne è un esempio la vignetta di Natangelo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano oggi in edicola.

Riprendendo la polemica dell'armocromista della Schlein, Natagelo nel suo disegno ha rappresentato la segretaria del Pd intenta a dare delle indicazioni "importanti" ai membri del partito. Tant'è che la vignetta si intitola "Salvare il Pd: Schlein ha un piano". "Rimbocchiamoci le maniche", dice lei nel disegno. E dalla folla rispondono: "Ottimo! E poi?". E la leader dem continua: "Sbottoniamoci il collo della camicia!", "...Ok...", "Facciamo i risvoltini ai pantaloni!", "Uhh...", "La giacca la teniamo così, un po' sblusata", "Vabbè...".

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano

Per Elly Schlein, vignette a parte, sembra non esserci proprio pace. A criticarla nelle scorse ore sono stati anche diversi giornalisti e osservatori politici come Claudio Cerasa, che su Twitter ha commentato il risultato delle comunali in maniera molto dura: "Comunali in sintesi. Il cdx meno nazionalista non perde voti. Il csx meno moderato non prende voti. Gli elettori indecisi, al ballottaggio, hanno considerato la vittoria della sinistra un guaio più grande rispetto a una vittoria della destra. Schlein: molti hashtag, zeru tituli".