Mario Draghi, gelo dopo la Roma: "Meglio non commentare i fatti di ieri sera"

La sconfitta della Roma nella finalissima di Europa League ha deluso milioni di tifosi giallorossi pronti a esultare per la conquista di un trofeo nell'Europa che conta attesa dalla sciagurata finale con il Liverpool. La vittoria della Conference League era stata vissuta con entusiasmo ma come "antipasto" per un'impresa ben più importante e storica come la vittoria della Europa League.

E ancora una volta, come nel caso della notte drammatica con i Reds, i calci di rigore sono stati fatali per la Roma. Josè Mourinho ha messo in bacheca la prima sconfitta in una finalissima e di fatto ora deve fare i conti anche con un futuro incerto. Ma tra i tanti tifosi delusi dalla sconfitta in finale della Roma c'è un ex premier, Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio, presente al ricevimento ai Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni della Festa del 2 giugno, conversando con i cronisti ha commentato la sconfitta della Roma nella finale di Europa League: "Un disastro, non commentiamo i fatti avvenuti ieri sera".

A chi si complimentava sulla sua forma ha risposto: "Tutti me lo dicono, ma non è che prima fossi stanco". E sulla finalissima della Roma è arrivato anche il commento del ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Mi è dispiaciuto per la Roma, mi è dispiaciuto davvero".