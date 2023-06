Sondaggio Tecnè, Meloni allontana Schlein: FdI sale, il Pd crolla

03 giugno 2023 a

Fratelli d'Italia cresce ancora. Il partito di Giorgia Meloni raggiunge la soglia del 30 per cento, guadagnandosi un +0,3 rispetto alla settimana precedente. Questo il dato emerso dal sondaggio realizzato da Tecnè che invece vede un Partito democratico arrancare. Se infatti FdI ottiene un risultato simbolico importante, i dem perdono un -0,2 crollando al 19,8 per cento e scendendo sotto la soglia del 20.

Sia il Movimento 5 stelle, che la Lega e Forza Italia variano di poco i loro consensi. I grillini, tra il 31 maggio e il 1 giugno, scendono al 15,4 per cento (-0,1). Il Movimento si conferma comunque stabile rispetto alla quantità di voti ottenuta alle elezioni di settembre. Piccolo calo però per la Lega. Il partito di Matteo Salvini scivola all'8,9 per cento lasciandosi alle spalle un -0,1.

Una perdita compensata da Forza Italia. Gli azzurri conquistano l'8,3 registrando un +0,1 per cento. Del Terzo Polo non rimangono che Italia Viva e Azione. Con il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda ad avere la meglio sembrerebbe il primo. Iv arriva al 3 per cento, con un +0,2 e guadagna terreno su Azione (4,2, con un -0,1). Al momento si parla di una differenza ancora relativamente importante, ma il trend sembra favorire la rimonta dei renziani. Infine, i partiti minori: Alleanza Verdi-Sinistra al 3,1 (+0,2) e +Europa, con il 2,2 (-0,1). Ancora una volta il centrodestra non ha rivali. E, come dimostrato alle amministrative, la luna di miele tra le forze politiche al governo non è affatto finita.