Matteo Renzi e Agnese? La foto che spiega tutto: dov'erano il 2 giugno

Daniela Mastromattei 03 giugno 2023 a

a

a

Al Hussein di Giordania e Rajwa Al Saif si sono detti «sì». Il primogenito di re Abd Hallah e della regina Rania, erede al trono, ha sposato la ricca saudita nei giardini di Zahran Palace, ad Amman, davanti a 140 ospiti selezionatissimi. La coppia reale britannica (William e Kate Middletton) è stata accolta al palazzo reale Zahran. Il legame dei principi del Galles con la Giordania è di lunga data. In particolare Kate vi ha vissuto per quasi tre anni quando era molto piccola. Invece non si sa molto del legame che unisce il re Abd Hallah a Matteo Renzi invitato al Royal Wedding, come scrive l’ex premier su Twitter.

Bastano una foto e due parole: Matteo Renzi umilia Elly Schlein | Guarda

È lui stesso con una foto postata sui social insieme con la moglie vestita tutta di bianco («Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di #Petra»)» a sventolare la sua presenza alle nozze del 28enne erede al trono celebrate con un rito nel palazzo Zahran costruito nel 1957 per la regina Zein Al Sharaf, madre del nonno dello sposo, dove esattamente trent’anni fa - 10 giugno 1993- si è unita in matrimonio l’attuale coppia reale, re Hussein e la regina Rania.

Il leader di Italia Viva e consorte, nella foto in versione turisti nel sito archeologico della Giordania, a 250 km a sud della capitale Amman, sono stati gli unici italiani invitati. Quando è stato premier Renzi aveva stretto rapporti con il re Abdullah e sua moglie Agnese aveva conosciuto e incontrato più volte la regina Rania. Ma sui social c’è chi fa notare al senatore: «Ma come c’è la festa della Repubblica e tu vai alla Royal Wedding? Allora dillo che preferisci la monarchia no?», «Giorno della festa della repubblica se ne va ad un matrimonio di un sovrano». Tra i messaggi dei rosiconi più ironici: «Quanto avete messo per il regalo?», «Non vedo Calenda»; «Salutateci William e Kate».