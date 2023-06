Elly Schlein, "non si fa sentire": pesante accusa dal cuore del Pd

05 giugno 2023 a

a

a

"Schlein non si fa sentire": le critiche alla segretaria del Pd arrivano direttamente dalla "sua" Regione, l'Emilia Romagna. Pare - come riporta il Corriere della Sera - che una parte degli iscritti, molti dei quali legati al governatore Stefano Bonaccini, stia covando un certo malumore nei confronti dell'ex vicepresidente della Regione. Qualcuno, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha addirittura confessato di non riuscire ad avere contatti con lei. E il sentimento più diffuso è quello dell'abbandono, della delusione.

Occhio alla generazione fluido-green: cosa può accadere alle prossime elezioni

Quel territorio, però, è parecchio importante per i dem: basti pensare che nel 2024 si terranno le Amministrative a Modena, Forlì, Cesena, Ferrara e Reggio Emilia. Per non parlare poi della partita delle Regionali in Emilia-Romagna. Sfide che il Pd guidato dalla Schlein farebbe meglio a non sottovalutare considerando l'esito disastroso delle ultime Comunali.

"Attenzione, anche Schlein?". Delmastro immortala la dem così: Murgia che dice? | Foto

A tal proposito, pare che la Schlein stia cercando di prendere tempo prima del necessario confronto con i suoi in merito alla disfatta del voto dei ballottaggi delle Amministrative. Dopo aver ammesso la sconfitta, la leader dem ha affidato le sue parole a una diretta Instagram: "Il cambiamento non è un pranzo di gala". Nel frattempo ieri la segretaria è tornata in Emilia Romagna e lì avrebbe avuto un lungo confronto con Bonaccini.