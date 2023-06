Ignazio La Russa contro Murgia: "Mi ha stupito l'ignoranza inescusabile"

06 giugno 2023 a

"Mi ha stupito l'ignoranza inescusabile. Da sempre i militari fanno 'Attenti a’ sinist'. Lo fanno tutti gli anni, dov'erano quelli che l'hanno notato solo quest'anno?": Ignazio La Russa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sulla polemica del presunto "saluto fascista" notato da Michela Murgia alla parata del 2 giugno. Saluto a cui è seguito il segno della vittoria proprio da parte del presidente del Senato. Un segno che la scrittrice ha sottolineato in modo negativo.

"Però il cenno della vittoria lo fa solo lei...", gli ha fatto notare a un certo punto la conduttrice. E lui ha risposto: "Ma non lo faccio solo per loro. L'ho fatto anche altre due, tre volte. Se alzo la mano per fare 'Ciao' a mio nipote qualcuno mi fa un fermo immagine. Lo ha fatto Propaganda Live, un programma che a volte mi fa ridere, a volte mi fa piangere. Quindi io da allora faccio sempre il segno della vittoria quando voglio salutare". Una sorta di autocensura, insomma, come gli ha poi fatto notare anche la Merlino. "Questa cosa comunque è veramente triste - ha chiosato La Russa -. Dio me ne guardi di polemizzare con la Murgia, ma studino! Studiate che la Decima non è quella della Repubblica Sociale, ma è la Regia Marina. Perché non studiano?".