Berlusconi, il colpaccio: "Addio, IV". Senna scarica Renzi e va con Forza Italia

Nuovo colpo di scena in Forza Italia. Matteo Renzi e Carlo Calenda parlavano di new entry di "centristi" nel Terzo Polo e invece accade il contrario. Gianmarco Senna lascia il progetto che avrebbe dovuto vedere Italia Viva e Azione insieme per aderire al partito di Silvio Berlusconi. "Dopo un periodo di riflessione post elezioni regionali, considerando le mie posizioni liberali e le capacità organizzative e relazionali che mi sono state riconosciute negli anni del mio lavoro come consigliere regionale, Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia e come imprenditore, annuncio la mia entrata in Forza Italia", annuncia il diretto interessato. Insomma, addio ad Italia Viva e Matteo Renzi.

Senna, oltre a quella all'interno del Terzo Polo, vanta in passato una lunga militanza nella Lega. "Questo partito - prosegue - rappresenta appieno i valori che caratterizzano da sempre la mia visione politica, il mio agire professionale, la mia vita pubblica e privata. Ringrazio il Segretario Regionale Sorte, la Segretaria cittadina Rossello e il Segretario provinciale Musella per la fiducia e per avermi conferito l'incarico prestigioso di Vicesegretario della provincia di Milano, che accolgo con orgoglio".

Tra gli obiettivi quello di "lavorare con impegno, visione e dedizione per promuovere idee e politiche che favoriscano lo sviluppo economico, la libertà individuale e la tutela dei diritti dei milanesi e dei lombardi". D'altronde Senna non è nuovo in politica: "Durante il mio mandato in qualità di Presidente della commissione Attività Produttive in Regione Lombardia sono sempre stato al fianco di imprese e imprenditori e continuerò a farlo con tutto me stesso". Ad accogliere per primo a braccia aperte il neo azzurro, Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore azzurro in Lombardia. È lui, per nome di tutto il partito, a dire che "c'è un grande fermento e tanta voglia di Forza Italia e del suo leader unico il presidente Silvio Berlusconi. Dopo il passaggio nel movimento azzurro di tanti consiglieri, uno degli ultimi l'ex consigliere regionale Massimiliano Bastoni, oggi salutiamo con entusiasmo e soddisfazione l'arrivo dell'ex consigliere Gianmarco Senna, proveniente da Azione".