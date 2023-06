Giorgia Meloni consiglia Elly Schlein: "Cambia strategia", Pd umiliato

09 giugno 2023 a

Giorgia Meloni si è permessa di dare un “consiglio” a Elly Schlein, che sta vivendo giorni difficili all’interno del Pd. Intervistata da Bruno Vespa alla quarta edizione del Forum in Masseria, la premier ha risposto alle accuse della segretaria dem, secondo cui il centrodestra sta impostando uno Stato autoritario. “Siccome so che la preoccupazione della Schlein è reale - ha dichiarato la Meloni - non strumentale, lei è davvero preoccupata, la voglio tranquillizzare”.

“Il centrodestra - ha proseguito - è da sempre la coalizione che difende la libertà di cittadini, famiglie e imprese. Questo noi stiamo dimostrando e questo gli italiani lo capiscono. Dopodiché non mi permetto di dare consigli all'opposizione, ai miei avversari, ma insomma se il nuovo corso del Pd è andare dritti sulla strada della strategia che li ha portati alla sconfitta elettorale... io non sono nessuno - ha chiosato - per dire di cambiare strategia”. Mettendo per un attimo da parte la politica, la Meloni ha parlato anche del delitto di Senago, che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana.

“È una vicenda che mi ha lasciato senza fiato - ha commentato la premier - ho chiamato la mamma di Giulia Tramontano, da madre, perché quando accadono queste cose la prima cosa a cui penso è sempre la mamma. Mi ha scioccato per questa ragazza e per la storia di questo bambino di sette mesi che era nel suo grembo, perché noi sappiamo che a sette mesi di gravidanza sarebbe in grado di vivere da solo. E, quindi, sono due le persone che muoiono e chi le uccide è la persona che dovrebbe amarle di più”.