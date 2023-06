Berlusconi è morto, l'annuncio dal San Raffaele

12 giugno 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi è morto. L'annuncio arriva dal San Raffaele. Il primo ad arrivare al capezzale del Cav, che si trovava ricoverato da quattro giorni all'ospedale milanese, è stato il fratello Paolo. Poi sono arrivati i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il leader di Forza Italia si trovava nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffre da due anni.

Intorno alle 9,30 Paolo Berlusconi è entrato all'ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via Olgettina. Stesso ingresso utilizzato da Eleonora. E subito dopo da Barbara. A stretto giro è giunto al San Raffaele anche il secondogenito Pier Silvio.

.Secondo quanto riportava Lapresse le condizioni di salute di Silvio Berlusconi entrato in ospedale per accertamenti, non erano migliorate e c'era forte preoccupazione sullo stato di salute del leader di Forza Italia. La situazione sarebbe precipitata nelle ultime ore.