Silvio Berlusconi, l'orrore pochi istanti dopo la morte: "Come ti ricorderò"

"Ciao Silvio, ti ricorderò per sempre come l'uomo che in 20 anni ha distrutto un'intera generazione. La mia": questo è solo uno dei tweet scritti questa mattina contro Berlusconi, morto nelle scorse ore a 86 anni. L'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia si è spento alle 9.30 all'ospedale San Raffaele di Milano, circondato dall'amore e dall'affetto dei suoi figli, Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio, del fratello Paolo e della compagna Marta Fascina. Il Cav era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. E pare non accennasse a migliorare. Poi la situazione è precipitata.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. "Era soprattutto un combattente, sono stati quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia", ha detto Giorgia Meloni. Purtroppo, però, anche nel giorno della sua morte non sono mancati commenti di odio e insulti nei suoi confronti. Qualcuno per esempio ha scritto: "Ha avuto legami, tramite Dell'Utri, con Cosa Nostra. Ha frodato il fisco per 368 milioni di dollari. Ha fatto parte della P2. Ha sminuito crimini del fascismo. Ha realizzato decine di leggi ad personam. Ha fatto votare Ruby nipote di Mubarak. Buona beatificazione". Qualcun altro invece: "Si chiude una fase storica, molto brutta. Paradossalmente sarà stato migliore dei suoi eredi".