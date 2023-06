Berlusconi morto, la foto choc del Fatto: rivolta contro Travaglio

12 giugno 2023 a

a

a

"L'ultimo giudice". Silvio Berlusconi è morto da pochi minuti e al Fatto quotidiano non perdono tempo: il titolo dedicato alla notizia, epocale per la storia della politica e del costume italiani, è di pessimo gusto e per molti lettori, su Twitter, semplicemente inaccettabile. E scatta la rivolta contro il direttore dell'edizione cartacea Marco Travaglio, il vero e proprio "nemico per la vita" dell'ex premier.

La foto ritrae il leader di Forza Italia, scomparso a 86 anni al San Raffaele dove era ricoverato da 4 giorni per problemi respiratori, ingobbito e di spalle. Il titolo del Fatto in evidenza, "l'ultimo giudice" appunto, vuole giocare sardonicamente sul Cav di fronte ai suoi guai giudiziari e a Dio. Una scelta di sicuro effetto, che ha letteralmente disgustato la stragande maggioranza dei commentatori sui social.

Raffaella Paita, renziana e neo-coordinatrice nazionale di Italia Viva, chiede a Travaglio di "vergognarsi", ricordando il "riassunto" del Fatto riguardo alla vita e alla carriera del Cav: "Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione". "Il Fatto Quotidiano non si ferma neppure davanti al dolore mostrando tutto il suo rancore. Marco Travaglio si deve vergognare, ha superato ogni limite".

"Il porco è morto", scrive invece un altro utente immaginando Travaglio in tv stasera, citando lo storico Alessandro Barbero (in tutt'altro contesto, ovviamente).