Berlusconi, quel vuoto dopo la sua morte: cosa accadrà nelle prossime 48 ore

Cosa succederà di qui a mercoledì 14 giugno, quando si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi? Dopo la morte all'ospedale San Raffaele di Milano, avvenuta questa mattina alle 9 e 30, la salma è stata portata a Villa San Martino ad Arcore - la residenza del Cav - intorno alle 14 e 30. Successivamente si è discusso dell'allestimento della camera ardente. Tuttavia, se in un primo momento si era pensato agli studi Mediaset a Cologno Monzese, alla fine - dopo un sopralluogo dei carabinieri di Milano - si è deciso di vietare l’esposizione della salma in quell’area per motivi di ordine pubblico.

Al momento, quindi, non è stato ancora deciso se e dove verrà allestita la camera ardente per permettere ai sostenitori di Berlusconi di salutarlo per l'ultima volta. Mercoledì 14, invece, quando sarà proclamata la giornata di lutto nazionale, ci saranno le esequie. Intanto il governo Meloni, appoggiato dalla stessa Forza Italia, ha disposto le bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati italiani all’estero. Durante la cerimonia funebre - come spiega il Fatto Quotidiano - il feretro sarà circondato da sei carabinieri in alta uniforme, con onori militari sia all’ingresso del luogo della cerimonia che all’uscita. Poi è prevista la presenza di un rappresentante del Governo e una orazione commemorativa ufficiale. Le esequie si terranno nel Duomo di Milano alle 15 e saranno officiate dall’arcivescovo Mario Delpini.

Dopo l'addio al Cav, una questione da risolvere riguarda il suo seggio al Senato, ora rimasto vuoto. Per questo, come previsto dalla legge, verranno indette elezioni suppletive, così da scegliere chi dovrà sostituire l'ex premier a Palazzo Madama. Questo quanto emerge dalla Giunta per le elezioni del Senato. L'ex leader azzurro venne eletto nel collegio uninominale 6 della Lombardia, quello di Monza. Intanto, stando a un'indiscrezione, quasi certamente nel giorno dei funerali di Berlusconi, in segno di rispetto per la morte del leader e senatore di Forza Italia, i lavori nell'Aula di Palazzo Madama si fermeranno. Una sospensione che il presidente del Senato Ignazio La Russa proporrà alla conferenza dei capigruppo prevista domani, martedì 13 giugno, alle 12. All'ordine del giorno dell'aula, da domani e nel resto della settimana, era previsto l'esame del decreto sulla pubblica amministrazione e il cosiddetto decreto Lavoro.

Proprio a La Russa, in collegamento con il TG5, è stato chiesto se la morte del Cav potrà avere delle conseguenze sugli equilibri del governo: "Oggi non sono queste le riflessioni da fare. So solo che Berlusconi, mai come in questo periodo, è stato solidale con me e con le altre forze politiche del centrodestra e mai come ora aveva deciso di tenere un ruolo di padre nobile del centrodestra", ha spiegato il presidente di Palazzo Madama. Che infine ha chiosato: "Le ripercussioni le verificheremo più avanti, ma secondo me non ci saranno".