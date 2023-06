Morte Berlusconi, Marco Columbro fa calare il silenzio: "Perché me lo aspettavo"

12 giugno 2023 a

"Devo dire che me l’aspettavo in qualche modo, perché nella sua ultima apparizione in tv Silvio è apparso molto provato…": Marco Columbro lo ha detto a Oggi è un altro giorno, in collegamento con Serena Bortone su Rai 1, in riferimento a Berlusconi, venuto a mancare questa mattina alle 9 e 30 all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso a causa di una grave forma di leucemia.

“Nell’ultima apparizione televisiva sembrava essere ormai in una situazione quasi estrema”, ha poi aggiunto l’ospite della Bortone. Che, non riuscendo a nascondere il suo dolore per questa perdita improvvisa, ha anche svelato: "Io e Silvio eravamo legati da un grande affetto".

“Tra me e Silvio c’è sempre stato un affetto fraterno, in un certo senso - ha ammesso ancora Columbro -. Quando si perde una persona cara, tante immagini iniziano ad affollare la mente. Sono stato accanto a Berlusconi per vent’anni". Il conduttore ha definito il suo rapporto col Cav “emotivamente importante”: "Era un uomo straordinario sotto tanti punti di vista, ma soprattutto aveva una grande generosità, generosità che è rara trovare in persone con ruoli istituzionali come il suo. Aveva davvero una grande umanità nei confronti di coloro che soffrivano".