Berlusconi, la dolorosa rivelazione di Alba Parietti: "L'ultima volta che lo ho sentito..."

12 giugno 2023 a

a

a

"La notizia della morte di Berlusconi mi ha fatto piangere, ora mancherà qualcosa di importante all’Italia, mancherà soprattutto ai suoi detrattori, che ora non avranno più scuse": Alba Parietti lo ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 parlando della scomparsa del leader di Forza Italia, morto questa mattina alle 9 e 30 all'ospedale San Raffaele di Milano.

"Perché ne ho un ricordo straordinario": Berlusconi, impensabile Massimo Giannini

La conduttrice, poi, ha ricordato il momento in cui ha rifiutato una proposta professionale del Cav: "Erano nove miliardi. Ma nonostante questo lui mi ha sempre dato una mano quando gliel’ho chiesta, ha sempre avuto un enorme rispetto di me e della mia storia familiare. Una volta lo incontrai in un ristorante e lui si alzò per venirmi a salutare, era con Laura Ravetto". E su quell'incontro in particolare ha aggiunto: "Ravetto disse: ci penso io a far cambiare idea ad Alba. E Berlusconi le rispose: non cambierà mai idea, Alba ha avuto un padre partigiano e non cambierà mai posizione".

"Polemiche stupide e inutili": anche David Parenzo zittisce chi odia Berlusconi, bastano tre paole

"L’ho sentito l’ultima volta un anno fa - ha detto ancora la Parietti - era molto malinconico, e qualche mese prima, ad una festa, ricordo che per tutta la sera mi raccontava entusiasta dei suoi animali, in particolare per i suoi agnellini".