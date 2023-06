Berlusconi, il gesto commovente di Pier Silvio: "Ciao papà" sulla torre di Mediaset

13 giugno 2023 a

a

a

Un gesto plateale quello di Pier Silvio Berlusconi per salutare il padre Silvio, morto ieri 12 giugno a 86 anni, mentre si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano: "Ciao, Papà". Il messaggio appare sulla Torre Mediaset di Cologno Monzese. E accanto ne scorre un altro: "Grazie, Silvio", forse è il messaggio dei dipendenti dell'azienda.

Inizialmente era circolata la notizia che la camera ardente del leader di Forza Italia si tenesse proprio negli studi Mediaset. Ma poi, per motivi di sicurezza, si è deciso di non farla né all'interno degli spazi televisivi "né altrove", come ha comunicato la stessa azienda. La salma di Berlusconi resterà dunque a Villa San Martino e le visite rimarranno di conseguenza private e riservate ai familiari e agli amici più stretti.

Quel vuoto dopo la morte di Berlusconi: ecco cosa accadrà nelle prossime 48 ore

La produzione della diretta televisiva dei funerali del Cavaliere verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Le emittenti che volessero integrare possono predisporre le postazioni di commento e stand up all’esterno della Cattedrale, nel luogo che la Prefettura indicherà. Sono le prime indicazioni per i broadcaster che copriranno mercoledì 14 giugno alle 15 in Duomo le esequie di Silvio Berlusconi diffuse dall’ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Milano. La celebrazione eucaristica con il rito delle esequie sarà presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Non sono pertanto possibili presenze di video operatori in cattedrale.